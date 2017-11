DIRECTO: Puigdemont asegura estar "siempre dispuesto" a aceptar "otra relación con España"

11:20. Dastis informa a la UE de los intentos de Rusia de influir en Cataluña

El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, informa este lunes a sus homólogos europeos sobre los casos de "desinformación" y "manipulación" digital desde Rusia para tratar de influir en la crisis catalana.

"Abordaré la cuestión de la intervención o cómo se han desarrollado las cuestiones de desinformación, manipulación en torno al referendo y a los acontecimientos posteriores en Cataluña", ha indicado Dastis a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros comunitarios de Exteriores.

"No voy a plantear nada en particular. Lo que voy a hacer es dejar constancia de cómo en otras áreas, no sólo en nuestra vecindad oriental pero también en otras áreas, se plantean estas situaciones", ha detallado el jefe de la diplomacia española.

El político ultranacionalista ruso Vladímir Zhirinovski se manifiesta ante el Consulado de España en Moscú (Rusia) a favor de la independencia de Cataluña.

Según Dastis, "se ha comprobado" la intervención rusa en la crisis catalana. "Hay datos sobre el tráfico en redes posterior al referendo, que pasó sobre todo por las situadas en Rusia y otros países', ha indicado.

Sobre la visita del ideólogo independentista Oriol Soler al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, Dastis ha apuntado que hay "muchos indicios que apuntan a que este señor y otros están tratando de intervenir y de manipular y de afectar a lo que debe ser un desarrollo democrático normal en Cataluña".

11:30. Colau: "No soy independentista y he sido muy crítica con la DUI"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterado este lunes que no es independentista y que la ruptura con el PSC, votada por las bases de su formación, Barcelona en Comú, "tiene que ver con la democracia".

En declaraciones a RAC1, Colau ha respondido a Miquel Iceta, que la ha acusado de independentista, que la ruptura del pacto municipal no significa que haya elegido independencia. "No soy independentista y he sido muy crítica con la DUI" asegura.

La ruptura "tiene que ver con la democracia y con la tristeza por la aplicación del 155, un hecho insólito y terrible que el PSC no ha condenado, sino que ha construido", ha añadido. "Muchos no reconocemos los últimos movimientos del PSC" porque Iceta "no sólo se alinea con el apoyo de Pedro Sánchez a Rajoy, sino que también se hace 'selfies' con Albiol", ha destacado Colau.

La alcaldesa de Barcelona ha añadido que "todo esto es legítimo" pero "es perjudicial para Cataluña que el partido socialista haya hecho este viraje a la derecha".

La militancia de Barcelona en Comú ha aprobado, con un 54% de votos favorables, romper el pacto de gobierno que mantenía con el PSC en Barcelona. Colau, que no ha querido desvelar qué votó, ha añadido que se siente "identificada plenamente con el resultado".

Ada Colau ha defendido que "trabajamos para mostrar que hay un espacio que no se identifica con los dos bloques, ni DUI, ni 155" y ha resaltado que el Ayuntamiento de Barcelona es la única gran institución "que queda funcionando con cargos electos elegidos por ciudadanía", tras el 155.

10:25. Puigdemont cree que algo diferente a la independencia es posible"

El presidente destituido de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado en una entrevista con el diario belga Le Soir que una solución diferente a la independencia es "siempre posible".

"¡Siempre es posible! ¡He trabajado durante treinta años para obtener otro anclaje de Cataluña en España!. Hemos trabajado mucho en eso, pero la llegada al poder del señor Aznar detuvo esa senda", ha asegurado Puigdemont, que insiste en estar dispuesto a aceptar "la realidad de otra relación con España".

Así, se muestra a favor de un acuerdo con el Gobierno central, pero subraya que el origen de la crisis actual se encuentra en 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

"¿Sabe cuántos diputados independentistas había en ese momento en el Parlamento catalán? ¡14 de 135! Ahora se han convertido en 72. El responsable del crecimiento del independentismo es ante todo el Partido Popular", comenta el expresidente.

Puigdemont y cuatro exconsellers que también se encuentran en Bruselas deberán comparecer el viernes 17 de noviembre ante el juez belga que debe decidir si ejecuta la euroorden de entrega a España.

10:05. Vila: "Si esto acaba bien, acabará con un referéndum"

El exconseller de Empresa Santi Vila ha señalado este domingo que "si al final esto acaba bien, acabará con un referéndum en el que los catalanes puedan votar" y ha subrayado que cree que "en un momento dado se encontrarán las complicidades políticas para encauzar este conflicto".

En declaraciones en el programa El Objetivo de La Sexta, ha manifestado que habrá algún momento en que las formaciones políticas se pregunten si esto se va a arreglar desde los juzgados, desde las cárceles.

El exconseller, que dejó el Gobierno catalán antes de que el Parlamento declarara unilateralmente la independencia el 27 de octubre, ha asegurado que no ha tirado la toalla a nivel político y ha afirmado que "en política lo único que no puedes poner en juego es tu reputación".

"Yo no me voy a ir a ningún otro partido ni encabezaré ninguna tipo de lista que no sea la de mi partido", ha afirmado, aclarando que, si las circunstancia actuales no cambian, "no tendría sentido" que él participara en las elecciones.

09:39. Corte para separarse de España

ABC ha localizado una pintada sobre el asfalto de un puente que une Valderrobes (Aragón) y Arnes (Tarragona) que invita a cortar por la línea de puntos para irse de España.

09:10. Fachin presenta el manifiesto de Som Alternativa para el 21D

El hasta ahora líder de Podem Albano Dante Fachin ha constituido la plataforma Som Alternativa, en la que propugna un modelo "insumiso y constituyente" para romper con "el régimen del 78", junto a varios de sus antiguos compañeros en el partido morado en Cataluña, que abandonó el pasado lunes.

Fachin ha presentado este domingo el manifiesto de Som Alternativa, y ha sostenido que, en Cataluña, "dividir entre independentistas y no independentistas es asumir el relato del bloque del 155". "Muchos de los que hemos estado en Podem seguimos teniendo claro que es necesario romper, desde abajo, con el régimen del 78. Es Podemos quien ya no lo tiene claro y habla de los 'consensos del 78'', ha apuntado.

El exlíder de Podem ha defendido la necesidad de intentar "hasta el último momento" construir propuestas que "puedan enfrentarse al bloqueo del Estado". "Es imprescindible asumir que cualquier horizonte de cambio real pasa indefectiblemente por asumir posiciones de ruptura", ha indicado.

"La llamada nueva política ha envejecido a un ritmo vertiginoso, ahora es la hora de otra política, una alternativa que es necesario hacer", ha denunciado el documento fundacional de Som Alternativa.

Fachin dimitió como secretario general de Podem antes de que las bases secundaran, en contra de su criterio, en una consulta impuesta desde la dirección de Podemos en Madrid, la opción de concurrir a las elecciones del 21D junto a Catalunya en Comú, el partido liderado por Ada Colau y Xavier Domenech.

08:55. Ponsatí admite que el Govern no estaba "preparado" para la independencia

La exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí ha reconocido desde Bruselas que el Govern no estaba "suficientemente preparado" para "dar continuidad política de forma sólida" a la independencia, y ha señalado que sólo formará parte de una lista transversal y no de partido de cara al 21D.

En una entrevista con RAC1, Ponsatí ha admitido que "quizá no todos" sus compañeros "estarán felices" de que ella diga eso. "A algunos les cogió un poco desprevenidos y dar respuesta a esta acción contundente del pueblo catalán es lo que quizá no hemos sabido hacer de la manera más acertada", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que la respuesta a lo que ocurrió el día 1 de octubre fue "contundente y autoritaria, de guerra", y ha agregado que "es un error no haber estado preparados".

Ni el Govern ni el independentismo catalán, ha sostenido, tuvieron en cuenta "la fuerza del nacionalismo español, que estaba dormido, y se gestiona de forma antidemocrática y en ocasiones violenta".

La república "puede estar proclamada" pero "es evidente que no hay un gobierno en Cataluña con capacidad de hacer política de gobierno. El Govern está en prisión y en el exilio".

08:25. Assange se reunió con un gran promotor del independentismo

Oriol Soler, que El País define como "uno de los ideólogos y promotores más relevantes del movimiento secesionista en Cataluña", se reunió el 9 de noviembre con Julian Assange en Londres.

Soler ha negado que la reunión fuera para organizar la campaña digital soberanista para el 21D. El encuentro tuvo lugar en la embajada de Ecuador en la capital británica, donde el fundador de Wikileaks se encuentra recluido para evadir a la justicia sueca, que lo acusa de violación.

El activista ha difundido hasta 40.000 tuits de apoyo al independentismo, según ABC, algunos de ellos tan disparatados como una contestación seria a El Mundo Today.

08:20. Ciudadanos iguala al PSOE en intención de voto, según 'El País'

Ciudadanos y PSOE estarían empatados en intención de voto con un 22,7%, por debajo del 26,1% que lograría el PP en unas elecciones generales, según una encuesta de Metroscopia para El País.

Realizada entre los días 6 y 8 de noviembre, el sondeo sobre expectativas electorales también refleja que Podemos obtendría el 14,7% de los votos, lo que supone cinco puntos menos que en la última encuesta.

El aumento en 10 puntos porcentuales de la intención de voto de Ciudadanos se debe, según Metroscopia, al "estallido" de la situación en Cataluña, lo que habría ayudado a mejorar la posición del partido que lidera Albert Rivera.

Cs sería la formación mejor evaluada por los españoles —el 53% aprueba su labor política— y con un alto nivel de fidelización de sus votantes —el 76% volvería a votarles—.

Según los datos de Metroscopia, la mejora de Ciudadanos se debe también a que es el partido que recibe más apoyos procedentes de otras opciones: el 14% son anteriores votantes del PP, el 9% del PSOE y un 4% de Unidos Podemos.

El sondeo señala que los líderes de los cuatro principales partidos de España mejoran su evaluación, con la excepción del de Podemos, Pablo Iglesias, que no logra que una mayoría de los votantes de su partido aprueben su gestión: solo el 49% la apoya, frente al 65% de agosto.