No tiene mucha suerte la izquierda, no. Resulta que cuando los socialistas se habían armado con un nuevo líder y con un amplio y fuerte proyecto social para encarar la política de derechas del PP, siempre acompañada por la gentil muleta de Ciudadanos, ocurre lo que ocurre con Cataluña y de aquello que entonces se dijo, habrá que aguardar a que corran tiempos mejores. Tampoco destacan los muy revolucionarios de Podemos, inmersos en el marasmo del sí y no del independentismo. Tienen todos ellos la cabeza poco despejada para ocuparse del destrozo social que está generando en nuestro país una política neoliberal más agresiva, si cabe, que en el resto de Europa. Nos contaba Luis Doncel en El País que ni más ni menos que el 13% de los trabajadores españoles tiene una renta inferior al umbral de la pobreza. En este dato de la miseria que nos acompaña, solo nos supera en Europa Rumanía y Grecia. Cuesta asumir esta injusticia, pero aún más nos debe remover las conciencias saber que esta indignante pobreza se ceba en los jóvenes y en las mujeres. Las razones las sabe todo el mundo: contratos de días y sueldos de indigencia. ¿De verdad pueden pavonearse Guindos o Rajoy de nuestra extraordinaria mejora económica? ¿Quién puede disfrutarla? Pues nada, ustedes sigan que si Colau, que si la CUP, que si Puigdemont.