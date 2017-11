Mamen Mendizábal y Juan Carlos Monedero han protagonizado esta tarde en Más Vale Tarde un episodio de fuerte tensión durante una entrevista.

La periodista de laSexta estaba preguntando al cofundador de Podemos acerca de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos cuando le ha preguntado por varios "no me consta" que Monedero ha pronunciado este lunes.

En ese momento, Monedero, visiblemente enfadado, ha cortado la pregunta de Mendizábal y le ha espetado un "seamos serios, Mamen. ¿Me estás queriendo decir que porque he utilizado un no me consta es lo mismo que los corruptos del PP que han estado saqueando el dinero de todos los españoles?".

La periodista ha replicado con un "se puede enfadar conmigo todo lo que quiera", a lo que Monedero ha replicado asegurando que no "me enfado. Lo que digo es que los periodistas tenéis que ser serios. Y no estás siendo seria ahora mismo. Si 14 jueces han dicho que las informaciones sobre la financiación ilegal no están justificadas, ¿a qué me vienes otra vez a sacárme lo de la financiación ilegal para dejar caer que sí que la ha habido?".

Las preguntas de Mamen Mendizábal ha molestado tanto a Monedero que este ha decidido dar por terminada la entrevista: "Te ha quedado perfecto, Mamen. Pero bueno, que habíamos dicho que ibamos a estar diez minutos y ya llevamos media hora. Cuidaos y hasta la próxima".