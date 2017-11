Barbie se pone un 'hiyab' por primera vez

El grupo Mattel presentó este lunes su primera Barbie con hiyab en honor a la esgrimista Ibtihaj Muhammad, que en 2016 se convirtió en la primera atleta estadounidense en participar en unos Juegos Olímpicos con la cabeza cubierta por un velo. La muñeca, que lleva el mismo uniforme que la deportista, se venderá por internet a partir de 2018, según explicó a la AFP una portavoz de la compañía.

"¡Estamos muy contentos de homenajear a Ibtihaj Muhammad con una muñeca Barbie única! Ibtihaj inspira a mujeres y niñas en todas partes para que rompan barreras", explicó Mattel en las redes sociales, junto a una foto de la esgrimidora sosteniendo un réplica.

Olympic fencer Ibtihaj Muhammad holds a Barbie doll made in her likeness as she attends the 2017 Glamour Women of the Year Awards at the Kings Theater in Brooklyn, New York, U.S., November 13, 2017. REUTERS/Andrew Kelly

Muhammad, de 31 años, aseguró que se trata de "un sueño de infancia hecho realidad".

"¡Me siento orgullosa de saber que niñas en todas partes del mundo pueden jugar ahora con una Barbie que escoge llevar un hiyab!", escribió en su cuenta de Twitter.

Muhammad le ha contado a la edición estadounidense del HuffPost que este ha sido un momento surrealista para ella, porque Barbie ha formado parte de su vida desde que era niña.

"Mi madre siempre se esforzaba cuando era niña para traer a casa muñecas que fueran de color", ha dicho. "Así que sólo tuve Barbies morenas cuando crecí, y creo que fue un esfuerzo por parte de mis padres que nos viéramos reflejadas en las muñecas con las que crecimos. Es revolucionario conseguir que todos los niños —sea cual sea tu color de piel, tu género, tu etnia, tus creencias religiosas— se sientan incluidos".

La esgrimista de 31 años añadió que se sentía "muy honrada" de que su muñeca esté en la misma línea, llamada Shero, en la que también hay reproducciones de otras grandes mujeres como la cineasta Ava DuVernay, la gimnasta Gabby Douglas y la bailarina clásica Misty Copeland.

"Me siento muy orgullosa de trabajar con una marca que honra no sólo a las mujeres poderosas y de color, sino que honra a mujeres que trabajan para tener un impacto en la comunidad global, no sólo hoy sino en el mañana", afirma.

We are so excited to honor @IbtihajMuhammad with a one-of-a-kind #Barbie doll! Ibtihaj continues to inspire women and girls everywhere to break boundaries. 🤺 #Shero #YouCanBeAnything #GlamourWOTY Una publicación compartida de Barbie (@barbie) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 9:02 PST

No es la primera vez que Mattel honra a una deportista olímpica estadounidense. En 2016 presentó una muñeca inspirada en la gimnasta Gabrielle Douglas, que ganó dos oros en Londres 2012 al imponerse en el concurso individual y por equipos.

La llegada de la Barbie con hiyab coincide con las especulaciones de que la compañía Hasbro (propietaria del juego Monopoly, entre otros) intenta comprar Mattel, según el diario The Wall Street Journal.