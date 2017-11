¿Cuánto tiempo tarda tu cerebro en descubrir que esto es una ilusión óptica?

Hay una cosa clara: estas dos personas en moto van de un punto A a un punto B. Pero: ¿por qué narices el hombre está desnudo? Esa es la pregunta que hace de esta imagen una ilusión óptica de calidad.

Compartida en Reddit este lunes 13 de noviembre, la fotografía ha recalentado el cerebro de numerosos internautas. Aunque no se sabe dónde se tomó, ya se ha hecho viral en redes, donde muchos se hacen preguntas sobre lo que se ve en ella.

"Decidme que no soy el primero que ve a un hombre desnudo", plantea la persona que lo publicó. "He tardado un tiempo en comprender lo que ocurría"; "Día 58, sigo viendo un hombre desnudo, he abandonado toda noción de realidad, las cosas no tienen el sentido que tenían antes", escriben otros.

Si bien los usuarios de Reddit se han apropiado de esta ilusión, en Twitter ya se había publicado antes. Concretamente, la subió un coreano el pasado 9 de noviembre. "Llevo por lo menos 15 segundos mirándola", escribió en un tuit que ha generado casi 30.000 interacciones.

한 15초정도 계속 봤다 pic.twitter.com/gin04JQNzT — 로또가안되는김강근 (@myonsuO_O) 9 novembre 2017

Para quien siga dándole vueltas a la imagen, en realidad no hay nadie desnudo (o por lo menos, no completamente). El hombre va sin camiseta y la mujer, con una falda o un pantalón que deja sus piernas al aire.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés.