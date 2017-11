Hemos transcrito el chiste de la hermana de Pablo Motos en 'El Hormiguero' y seguimos sin entenderlo

Pablo Alborán fue el invitado del último programa de El Hormiguero 3.0. Sin embargo, quien le robó parte del protagonismo al cantante malagueño durante el programa de Antena 3 fue nada menos que la hermana de Pablo Motos: Pepa Motos.

La intervención familiar se produjo en la sección de Ana Morgade, cuando Pablo Motos decidió reproducir públicamente un audio de Whatsapp de su hermana Pepa en el que contaba un chiste y que era prácticamente imposible de entender debido a las risas.

Tras escuchar el audio, Morgade trató de imitar a la hermana de Motos delante del micrófono, tal y como acostumbra a hacer en su sección. Simultáneamente, Twitter se llenaba de comentarios como " ¿Alguien ha entendido el chiste?", "¿Alguien me traduce el chiste?" o "¿Dónde están los subtítulos?".

Twitter no entendía nada y, nosotros después de transcribirlo, tampoco.

"Escucha, se lo acabo de contar a mi marido. A mí lo que más me gusta es la parte de enmedio y se lo estaba diciendo. Digo, mira va uno por la calle y había arriba un loro en el balcón y le dice: 'Cara huevo'. Ya estaba hasta los cojones del loro, sube y le dice al dueño del loro: '¿Cuánto vale el loro?', y le dice 'no, el loro no se vende. El loro es de la familia'. Se lían a discutir y le compra el loro y entonces (risas) mete en un saco al loro y empieza a darle 'tarancazos' por ahí, le pega con las paredes, lo tira por la escalera y cuando llega abajo dice: 'Nada, ya habré matado al loro'. El loro le dice: '¿Es que no te has enterado del terremoto, cara huevo?'. Es que el final es una mierda".