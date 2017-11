La semifinal de MasterChef Celebrity (La 1), en la que este martes se medían José Corbacho, Silvia Abril, Edu Soto, Patricia Montero y Saúl Craviotto, estuvo marcada por la emoción —los concursantes recibieron la visita sorpresa de sus familiares— y por la visita de cinco participantes de MasterChef 5.

La prueba de exteriores se saldó con un empate técnico entre Silvia Abril y Saúl Craviotto, que tuvo que romper Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición. El cocinero se decantó por el deportista, con lo que Craviotto se convirtió automáticamente en el primer finalista. "Estoy muy feliz, hace tres o cuatro meses no tenía ni idea de cocinar [...] Si me lo dicen cuando empecé esta aventura no me lo creería", señaló llevándose las manos a la cabeza.

Quedaba por dirimir quién sería el expulsado de la noche y quien, por tanto, se quedaría a las puertas de la final. La prueba, comandada por el chef Toño Pérez, de Atrio, consistía en elaborar un plato que aunara un ingrediente graso con cítricos. Las propuestas de Silvia Abril y José Corbacho les valieron la salvación, por lo que el duelo final enfrentó a Patricia Montero y Edu Soto.

Soto presentó un Salmón enrabanado con coco, falso caviar y piel de pollo. "Has ido improvisando y tu plato carece de sentido", valoró el cocinero Jordi Cruz. "Vaya revolcón le han dado", murmuró Corbacho mientras escuchaba la evaluación del plato. "El conjunto de los elementos no funciona nada", apostilló Samantha Vallejo-Nágera

Su rival, Montero, apostó por un pato a la naranja que bautizó como Pato de la terreta. "¡Uf!", exclamó Jordi Cruz nada más probarlo. Los jueces alabaron el trabajo de su elaboración pero criticaron la cocción el pato, que debía haber sido el elemento principal.

Tras deliberar, los jueces salvaron a Patricia Montero por su evolución en el programa, por lo que Edu Soto tuvo que abandonar el programa. "Creo que hubiese sido injusto que me hubiese quedado yo porque Patri ha hecho muchísimos más platos buenos que yo a lo largo del programa", reconoció Soto.

Edu Soto no sólo se despidió en el plató, sino a través de las redes sociales, donde afirmó que se iba con la cabeza muy alta.

Me voy de @masterchef_es con la cabeza muy alta y orgullo de haber llegado hasta la semifinal!! He aprendido y disfrutado mucho, he conocido a gente maravillosa y me voy a dormir feliz con tantísimas muestras de cariño por parte de los espectadores!! Suerte a los finalistas!! Ayuwoky siempre!! Ahora toca dedicarme a actuar y cantar que es lo mío!! A post shared by Edu Soto Moreno (@edusotomoreno) on Nov 14, 2017 at 4:46pm PST