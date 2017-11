Valderrama aprovecha los "tocamientos de huevos" de Míchel para un anuncio contra el cáncer testicular

"Sencillamente una genialidad". Así califica el periodista de la Cadena Ser Francisco José Delgado, PacoJo, el anuncio para prevenir el cáncer testicular que protagoniza el exfutbolista colombiano del Valladolid Carlos Valderrama.

Me parece sencillamente una genialidad. Os acordáis de los "tocamientos" entre Michel y Valderrama? Pues al final sirven para algo bueno!!! pic.twitter.com/Xp8zMW4UPc — Pacojo (@PacojoSER) 14 de noviembre de 2017

En el spot, el exfutbolista repasa al detalle la mítica escena en la que el exjugador del Real Madrid José Miguel González Martín del Campo, Míchel, le palpó en repetidas ocasiones los testículos durante un saque de esquina.

Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes. Pero hay uno que me marcó", comienza explicando Valderrama, quien asegura que "todavía puedo sentirlo".

Este fue el momento:

Comienza entonces el colombiano a describir cómo se desarrolló la mítica escena: "Primero palpándome el testículo izquierdo, en la zona inferior, hacia arriba, con la yema de los dedos. Luego el derecho, repitiendo el mismo movimiento. Y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma, tratando de encontrar algún bulto".

En ese momento se produce un giro de guión: "No sentí dolor, pero un poco me emputé. Si hubiera sentido dolor, tendría que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un posible cáncer testicular. Por eso querido amigo quería darte las gracias, por haberme tocado los huevos en tres simples pasos. Como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular".

Concluye Valderrama: "Gracias, Michel".

"Fue un arrebato, me enamoré"

En febrero pasado Míchel explicó en el programa de Bertín Osborne cómo se produjo la que ya es una de las escenas míticas de la historia del fútbol español:

"¿Pero por qué dicen que le provoqué? Fue un arrebato, me enamoré", contó con sorna. "Valderrama venía con su mujer en el Nou Camp. Camino del autocar él venía y yo iba y venían murmurando. Decía Valderrama 'Ahí viene mi novio', cuando me acerqué a él le dije a la mujer '¡Ay, que te lo quito!'. La mujer se moría de risa, claro".

"Había habido un problema durante el partido y él le dijo a un compañero nuestro que no hablaba castellano, Prosinečki, 'Me vas a tocar...' y dije 'Que no ha sido él, que ha sido Fernando Hierro. '¿Tú también me vas a tocar?'. 'Yo sí te los toco, ¿eh?", prosiguió.

"¿Fue así? ¡Qué cachondo!", exclamó Osborne, quien le preguntó si le dieron "mucha caña" por esto. "Todavía siguen, pero me da igual. No es algo que me afecte. Me da igual que me llamen maricón", contestó el exjugador. A continuación recordó su respuesta en Twitter a un usuario acerca de este tema.

