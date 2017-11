El inodoro es la prueba de fuego para cualquier convivencia, y este jueves lo han comprobado en la Academia de Operación Triunfo.

Algún desaprensivo de entre los concursantes ha provocado el espanto de sus compañeros por el estado en el que ha dejado el baño compartido. Las caras de horror de los triunfitos son suficientes para comprender la dimensión del asco que han sentido.

Pero, por si eso no fuese suficiente, lo han descrito: "Es que encima está todo salpicado"; "Hostia, yo no quiero ver eso"; "¿A que es gigante?". Ana Guerra, Agoney, Ricky, Roi y Miriam sueltan comentarios de este tenor, con la boca tapada para, podemos suponer, evitar el tufo. Pero, curiosamente, no abandonan la escena del crimen.

¿Qué extraña fascinación les mantiene allí? No sólo eso, ¿qué les lleva a entrar y salir de ese cuarto de baño de los horrores e incluso a tirar de la cadena para poner a prueba la dimensión del desastre higiénico que acaban de presenciar?

Es un misterio. De momento, el baño está fuera de servicio.