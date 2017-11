Marta Rovira (ERC): "El Gobierno nos amenazó con poner muertos en las calles"

Por si no había suficiente tensión política en el ambiente, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha añadido leña al fuego con unas declaraciones muy polémicas.

Según ha dicho Rovira en una entrevista a Rac1, el Gobierno "amenazó" por "múltiples vías" con enviar al Ejército a Cataluña y dejar "muertos en las calles" si el destituido Govern mantenía sus planes de seguir adelante con la declaración unilateral de independencia.

Rovira asegura que ese escenario de "violencia extrema" era algo que ellos no estaban "dispuestos a asumir".

"Lo que el Govern no estaba dispuesto a aceptar era un escenario de violencia extrema con muertos en la calle. Nos decían eso, que habría sangre y que debíamos de parar porque estaban preparadísimos, que no dudarían y que esta vez no serían pelotas de goma, como el 1 de octubre, sino que la cosa sería claramente contundente", ha afirmado.

Preguntada por qué vías de información eran las que usó el Gobierno, Rovira no ha querido desvelarlas y se ha limitado a asegurar que son "fuentes muy contrastadas y fiables".

Por ello, Rovira ha asegurado que a partir del 10 de octubre hubo una 'reflexión' en el Govern y en los partidos soberanistas sobre los planes de independencia.

Puedes escuchar el audio en este vídeo: