Un senador demócrata se disculpa por manosear y besar a una mujer

El senador estadounidense del Partido Demócrata Al Franken ha tenido que disculparse este jueves con una conductora radial que le había acusado de manosearla y besarla sin su consentimiento en 2006.

Franken, que llegó al Senado en 2009, ha pedido disculpas en un comunicado a la comentarista deportiva y exmodelo Leeann Tweeden, quien afirmó que el incidente ocurrió cuando ambos realizaban una gira para entretener a los soldados estadounidenses en Afganistán.

Tweeden dijo que Franken, entonces un importante comediante, escritor y conductor radial que se había hecho un nombre en el programa satírico de la televisión estadounidense Saturday Night Live, había escrito una escena en la que pretendía besarla en el escenario frente a los soldados.

"AGRESIVAMENTE METIÓ SU LENGUA EN MI BOCA"

Durante los ensayos, Franken "vino hacia mí, puso sus manos detrás de mi cabeza, apretó sus labios contra los míos y agresivamente metió su lengua en mi boca", ha dicho Tweeden.

La acusación es la última de una seria de denuncias públicas de acoso sexual contra importantes figuras del entretenimiento, los medios y la política estadounidense, después de que el magnate de Hollywood Harvey Weinstein fuera señalado por décadas de abuso sexual por un centenar de mujeres.

Tweeden ha afirmado que nadie fue testigo del incidente y que inmediatamente después empujó a Franken y se lavó la boca, sintiéndose "asqueada y violada".

Tweeden ha explicado que, mientras dormía con un chaleco de protección y un casco puestos en el avión militar que los llevó de vuelta a Estados Unidos, Franken se hizo una foto en la que parece que manosea sus senos, ha recordado la exmodelo. Solo supo de la imagen cuando volvió a su país y recibió imágenes del viaje.

"ME SENTÍ VIOLADA. AVERGONZADA. EMPEQUEÑECIDA"

"Me sentí nuevamente violada. Avergonzada. Empequeñecida. Humillada", escribió en el sitio web de la radio KABC de Los Ángeles, donde conduce un programa. "¿Cómo alguien puede agarrar mis senos de esa manera y pensar que es gracioso?", se preguntó.

Franken, reelecto en 2014, ha respondido a las acusaciones en un comunicado. "Ciertamente no recuerdo la escena de la misma manera, pero envío mis más sinceras disculpas a Leeann", ha dicho. "Sobre la foto, claramente la intención era ser graciosa pero no lo fue. No lo debí hacer", ha agregado

Mitch McConnell y Chuck Schumer, líder de la mayoría republicana y jefe de la bancada demócrata en el Senado respectivamente, se unieron para pedir a la Comisión Legal de Ética investigar el incidente, subrayando que "el acoso sexual nunca es aceptable y no debe ser tolerado".