El inesperado final de 'laSexta Noche' que está dando mucho que hablar

Los espectadores que ven laSexta Noche están acostumbrados a presenciar debates más o menos tensos, peleas entre políticos de distinto signo, entrevistas a personalidades del mundo de la cultura y algún que otro encontronazo Iñaki López y Marhuenda a cuenta del tiempo que tiene para hablar.

Lo que es seguro que nunca ha visto la audiencia es a Iñaki López y al resto de periodistas marcándose un baile en pleno directo. Los tertulianos han protagonizado una nueva versión de la canción Amigos para siempre, de Los Manolos, que creó hace unos días El Intermedio.

"Hoy me he echado al barro. Nunca había estado en una actuación en directo y me pierdo. Es un favor que nos pedían desde El Intermedio y que hemos tenido a bien hacerles, pero esto no lo van a ver ustedes nunca más, por eso lo hemos hecho a las tres de la mañana. Sois unos valientes, Antonio se te ve... Aunque te escondas, estaba Antonio Maestre", ha dicho con humor López para despedir el programa.

El vídeo ha sido muy comentado en redes y muchos han mostrado su incredulidad al ver a los tertulianos bailando.

Este es el vídeo original de El Intermedio y que han interpretado de forma libre en laSexta Noche.