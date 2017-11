La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide tres años y medio de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo para dos usuarios de Twitter que publicaron mensajes en los que insultaron a Pilar Manjón en su calidad de víctima. El juicio contra los dos se celebrará el próximo jueves en la sede del tribunal situada en la calle García Gutiérrez de Madrid.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, uno de los acusados, Tomás Santos Martín, publicó en su perfil de la citada red social varios comentarios "a sabiendas de que con ello ofendía gravemente y ocasionaba una pública humillación" a Manjón.

"A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta", era uno de los tuits

"A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta"; "Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no sabe quién es..."; "Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta proterrorista de Manjón", fueron algunos de los mensajes que publicó el acusado, para quien el fiscal pide dos años de prisión.

Según el escrito de la Fiscalía, el otro imputado es Fernando de Reyna de los Ríos y se le acusa de tuitear el comentario "¿Qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo?".

Para el Ministerio Público, el acusado, para el que solicita un año y medio de cárcel, también publicó este mensaje "de manera pública y a sabiendas de que con ello ofendía gravemente y ocasionaba una pública humillación a Doña Pilar Manjón en su calidad de víctima del terrorismo".