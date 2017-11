La hermana de 'El Prenda' defiende a 'La Manada'

La hermana de El Prenda, uno de los miembros de La Manada —los cinco jóvenes acusados de una violación grupal a una joven de 18 años en los sanfermines del pasado año— ha explicado en El programa de Ana Rosa —de Telecinco— que su hermano y sus amigos "pueden ser burdos pero que sean maleducados, muy bastos en sus conversaciones privadas, no quiere decir que sean violadores".

"Desde el minuto cero estoy totalmente segura de que son inocentes, que ellos no han hecho de lo que se les está acusando. Que al final cometieron una estupidez, o no", ha explicado, antes de explicar que "Manada no es apología de violencia, que ellos eran niños que se conocen que eran pequeños, que jugaban juntos al fútbol. Eran cinco, empezaron siendo cinco, mira "los cinco lobitos". Ellos crearon un grupo de Whatsapp y pusieron la manada porque desde chicos habían sido... y no porque fueran niños violentos ni niños, no, no...".

"¿Que tienen bromas de mal gusto? Pues yo soy la primera que puedo condenar esas bromas de mal gusto. Pero no las saquen de contexto", ha pedido.

La hermana del miembro de La Manada ha resaltado que su hermano "no es ningún capo" y que no puede contar "nada malo de él": "Él es el que se encarga de mis padres porque está parado. El que los lleva al médico, el que los trae, el que baña a mi padre porque es minusválido. No se empeñen en pintar a un monstruo porque no lo es", ha explicado.

Así mismo, ha afirmado que "nadie que lo conoce piensa que haya hecho eso", y ha considerado que "como los han denunciado y tienen conversaciones de mal gusto, pues ya es vamos a por ellos".

Ha sentenciado entonces: "Todas las veces me ha dicho que si no hubiera querido ella no hubieran seguido con la fiesta".

