Lluvia de críticas a Rufían por lo que ha escrito tras conocerse que la Agencia Europea del Medicamento no estará en Barcelona

Gabriel Rufián ha sido uno de los muchos que han utilizado Twitter para compartir sus sensaciones después de que Barcelona haya sido descartada como sede para la Agencia Europea del Medicamento. Pero su mensaje, como suele ser habitual, no ha pasado desapercibido.

El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados no ha utilizado muchas palabras para cargar con dureza contra la versión de quienes dicen que la escalada independentista es la responsable de que Barcelona haya perdido sus opciones como sede para esa agencia europea, que se instalará en Ámsterdam.

El mensaje de Rufián ha generado multitud de comentarios, muchos de ellos críticos con su versión de los hechos:

No, la culpa es de quienes habéis engañado a los que votan con prometerles Narnia. Y no, en este caso lo dice Bruselas. pic.twitter.com/zyp2s4tWUn

No, no, la culpa no es del que vota: la culpa es del que ha sido votado y no gobierna persiguiendo una falacia.