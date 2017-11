La carta en defensa de la víctima de 'La Manada' que arrasa en redes

Una joven bloguera de Burgos —autora del blog No es nada personal—ha publicado un carta, que ya es viral en redes sociales —se ha compartido más de 33.000 veces—, criticando a aquellos que dudan de la versión de la víctima de La Manada, los cinco jóvenes que presuntamente violaron a una chica en los Sanfermines de 2016.

Lo ven factible. Ven perfectamente factible que una cría de 18 años, para terminar bien la fiesta, decida meterse con 5 hombres en un portal de una ciudad desconocida. Perdón por lo de hombres. Ven factible que ella quisiera mantener relaciones sexuales simultáneas con 5 animales a la vez y sin protección, claro. Para que si se queda embarazada, al menos no sepa de cuál de ellos es. Perdón por lo de animales. Ven factible que la joven disfrutara de ser penetrada por delante, por detrás y por la boca, mientras se le tiraba del pelo, se le sujetaba la cabeza con varias manos, se le bloqueaba la cadera para anular su voluntad... Ven factible que si no se movía, no gritaba y no abría los ojos sería porque quería disfrutar del momento. Disfrutar de sus risas y de su compadreo. De cómo se animaban entre ellos, de cómo se jaleaban y de cómo pedían turno. El paraíso en la Tierra. Sentirse deseada. ¿Qué más se puede pedir, mujer? Ven factible que si, cuando ellos consideraron oportuno, se marcharon y le robaron el móvil fue porque entre tanto jolgorio y tanto consentimiento, lo cogieran sin querer. Despites tontos a las tantas. Ven factible que en un grupo de WhatsApp en el que participan 21 bestias y en el que se habla de cloroformo, cuerdas, burundanga y violaciones... sea inofensivo. Ven factible la casualidad que supondría el hecho de que la joven de Pozoblanco, meses antes, también mintiera. También se inventara que 4 depredadores abusaron de ella. ¿Cómo vamos a dudar de ellos? Ella tiene que demostrar que es inocente, una vez más. Ven factible que sea una relación sexual consentida aquella que, tras reproducir el vídeo recibido de la misma, hace que uno de los participantes diga: "¿Pero está muerta?". De gusto, supongo que pensarán. Ven factible que una mujer, después de mantener relaciones sexuales consentidas, acabe en el hospital. Ven factible que, tras conocer desde sus casas la noticia de que varios individuos habían sido detenidos por una violación múltiple, todos ellos pensaran que podría tratarse de sus amigotes. Así de suave y romántico sería el vídeo. Así de ideal. Todo muy normal. Ven factible que una chica que apenas ha cumplido la mayoría de edad, no tenga nada más interesante que hacer en su vida que denunciar una violación que no ha ocurrido para enfrentarse meses después en un juicio a sus 5 caras, a su asqueroso vídeo. Ven factible el consentimiento y la aprobación de una chica que termina tirada en un portal, llorando sola en un banco hasta que se la encuentra una pareja, mientras ellos siguen con la fiesta. Esa fiesta que, dado que les encanta, espero, no decaiga entre rejas. ¿Hay algo más gratificante en esta vida que recibir lo que uno da?

Ven factible que ellos - los de "hay que prepararse bien, que luego queremos violar todos" - digan la verdad. Pero no ven del todo factible que la joven, los policías y los médicos digan la verdad. No ven factible que todas reconozcamos haber sufrido agresiones sexuales - del tipo que sean - a lo largo de nuestra vida. Eso no les parece tan factible. Les suena todo muy raro. No lo ven. No lo quieren ver. Porque si lo vieran, si realmente lo vieran, tendrían que bajarse de su pedestal. Ese mismo en el que está 'La Manada'. Y hasta ahí podríamos llegar.