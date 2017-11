La genial lección de deportividad que dieron aficionados del PSG y del Celtic

Cuando un equipo británico juega fuera de casa, las fuerzas de seguridad del país que visiten suelen tomar medidas excepcionales ante el riesgo de enfrentamientos entre aficiones.

Este miércoles se enfrentaban en París el PSG y el Celtic de Glasgow y sus aficiones se encontraron junto a la Torre Eiffel de la capital francesa.

Pero, en lugar de liarse a tortas como (por desgracia) suele ocurrir, decidieron formar dos porterías con mochilas y abrigos, y echarse una pachanga entre risas.

Escoceses contra franceses. Los del Celtic contra los del PSG. Y victoria para los primeros por 3-1.

Bravo.

