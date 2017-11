Estupefacción por lo que se encontró un cliente en este supermercado

Jesús Arroyo, economista, consultor político y colaborador de diversas cadenas de televisión, ha publicado este sábado un vídeo grabado en una cadena de supermercados en el que muestra cómo las ofertas que se señalan en los carteles junto a los productos no son tales.

"Qué tazas más chulas en el Carrefour", comenta Arroyo mientras graba unas tazas de La Bella y La Bestia cuyo precio es de 4,99 euros. "Super precio: de 9,99 a 4,99. ¿Cuánto valía? A ver", dice antes de levantar la etiqueta y ver que el precio de la oferta es igual al precio anterior a la oferta, es decir, 4,99 euros.

Pero no es el único producto. Más abajo, unos platos que aparecen rebajados a 42 euros valen exactamente igual con la oferta que el precio que tenían antes. "¡Si valen lo mismo que la oferta!", ironiza Arroyo, cuyo tuit supera ya los 2.700 retuits en apenas unas horas.

En otro mensaje posterior, ha respondido a quienes aseguraban, por un lado, que se ponen dos etiquetas porque una lleva el código de barras, y por otro, a quienes afirmaban que en las etiquetas blancas aparecen las fechas de inicio y fin de la oferta; Arroyo ha publicado otra imagen en la que no aparece etiqueta blanca debajo.

A todos los trolls pagados por Carrefour que me criticáis, os muestro las dos fotos que acabo de sacar donde se ve que debajo de la supuesta oferta no hay otra etiqueta. Así que el vídeo que he mandado antes muestra la realidad. De nada pic.twitter.com/aP7l0xgsvE