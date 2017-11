El emotivo mensaje de J.A Bayona tras lo que le dijo un chico al ver 'Un monstruo viene a verme'

El director de El Orfanato, Lo Imposible y Un monstruo viene a verme, Juan Antonio Bayona, ha compartido en su cuenta de Twitter una bonita historia que le contó un chico mientras paseaba por la calle.

Mientras el cineasta andaba por Londres se encontró con Borja, un hombre que le dio las gracias por lo que sintió tras ver su última cinta, la premiada Un monstruo viene a verme. Bayona ha explicado que el joven le contó la cinta había sido muy importante para él y prueba de ello es el tatuaje que se había hecho en el hombro.

En la imagen se puede ver al monstruo, interpretado por Liam Neeson y al niño, que interpreta Lewis MacDougall.

Tras contar la historia Bayona concluyó con un sencillo: "Gracias a ti Borja".

Ayer paseaba por Londres y me encontré con Borja, un chico que me paró para darme las gracias por #unmonstruovieneaverme y asegurarme lo importante que fue para él nuestra película en un momento muy concreto de su vida. Para demostrármelo me enseñó esto. Gracias a ti, Borja!! pic.twitter.com/9COa8PYIn2