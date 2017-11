La reflexión de Isabel San Sebastián sobre la víctima de 'La Manada' que da mucho que pensar

La periodista Isabel San Sebastián ha planteado una interesante reflexión —titulada En manada, en el diario ABC— en la que afirma que no sabe si le asquea más "la defensa de la 'manada' sanferminera, basada en invertir los papeles y presentar a la víctima como instigadora de su propio suplicio, o el hecho de que haya quien compre semejante mercancía pútrida".

En este contexto, la periodista plantea los dos dos puntos de vista, el de la defensa de La Manada y el de la de la presunta víctima, que se mueve entre el "si no dijo expresamente no, estaba queriendo decir sí" y el "si no dijo expresamente sí, estaba diciendo no".

Reflexiona entonces San Sebastián: "Ahí es donde se pervierte la naturaleza del proceso para colocar el foco sobre la agredida, obligándola a rebatir los cargos que van cayendo sobre ella", afirma la periodista, quien exclama con firmeza "a ver, señores y señoras... ¡Podría haber sido mi hija o la de cualquiera de ustedes! Una chica de dieciocho años que acude a unas fiestas en las que reina el alcohol, se pasa con las copas (o con lo que quiera que tomase, es completamente irrelevante a los efectos que nos ocupan) y se encuentra de pronto frente a frente con cinco hombres hechos y derechos que prácticamente le doblan la edad".

«La violación es el único delito que obliga a quien lo padece a demostrar su inocencia» https://t.co/wfvR7wjwd9 La opinión de @isanseba — ABC.es (@abc_es) 27 de noviembre de 2017

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard