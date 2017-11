Una joven recibe las últimas flores por su cumpleaños de su padre muerto hace un lustro

Bailey Sellers tenía 16 años cuando su padre murió de cáncer. El hombre, quien conoció la noticia de su enfermedad seis meses antes de fallecer, dedicó sus últimos momentos de vida a preparar su despedida y a convertir los siguientes cinco cumpleaños de su hija en algo muy especial —según informa Independent—.

Para ello, el hombre le pagó flores a Bailey antes de morir para que las recibiese cada día de su cumpleaños durante el siguiente lustro, hasta que cumpliera 21. Por eso, desde entonces la joven ha estado recibiendo un ramo de flores acompañado de una nota en esta fecha tan especial.

El pasado viernes 24 de noviembre, Bailey cumplía 21 años. Sin embargo, en esta ocasión la carta de su padre le recordaba que era la última que recibiría: "Esta es mi última carta de amor hasta que nos encontremos de nuevo", rezaba el texto, que pedía a su hija que no derrame "una lágrima por mí, mi niña, porque estoy en un lugar mejor".

"Seguiré contigo en cada momento, tan sólo debes mirar a tu alrededor y allí estaré", aseguraba el padre.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO