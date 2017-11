Estos dos comensales de 'First Dates' se insultan a la cara y la gente no da crédito

FIRST DATES

Mari Carmen e Isidro son, seguramente, dos de los comensales de más edad que han pasado por el restaurante del amor de First Dates. Esta mujer y este hombre de 75 y 73 años también son, seguro, dos de los que menos pelos en la lengua han tenido a la hora de hablar.

Mari Carmen había dicho que es una "mujer muy completa aunque no mida más de un metro y medio" e Isidro se había lamentado de su mala suerte con un comentario de dudoso gusto: "Todas las mujeres que tuve me salieron serpientes y por eso estoy solo". Pero lo que se iban decir después el uno al otro no se lo esperaba nadie...

El a ella, gorda. Ella a él: bajito, viejo... Todo un recital, que no pasó desapercibido en redes sociales, donde no daban crédito:

#FirstDates494 Jajajaja...Mª Carmen llamándole enano a Isidro a la puta cara...Pero él, siendo asturiano, se lo toma a bien. Es que somos un cacho de pan...Hasta cierto punto, claro..😉 28 de noviembre de 2017

Mari Carmen, deja los chistecitos sobre su estatura que tú tampoco eres una top model. #FirstDates494 — Eme 🐞 (@ladybug_XIII) 28 de noviembre de 2017

#FirstDates494 pero pero, si el hombre no está tan mal para 73 años! Que tú tampoco estás delgada! pic.twitter.com/nefPyCFkkS — Claudia Trigo (@ClominenciaTE) 28 de noviembre de 2017

#FirstDates494 Señora aún falta un poquito para los reyes magos! No pida usted tanto!!! Que el señor está muy bien para usted 🤗 — Sonia💞 (@soniaaaaaa28) 28 de noviembre de 2017

Esta señora esperaba un Arturo Fernández, como si ella fuera Carmen Sevilla #firstdates494 — Doctora Shephard (@DraShephard) 28 de noviembre de 2017