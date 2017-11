La huelga de los taxis contra Cabify y Uber en 6 claves

El sector del taxi no solo ha decidido no enterrar el hacha de guerra, sino que ha optado por pisar el acelerador en su lucha contra las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, a las que acusan de "competencia desleal". Los taxistas están llamados a secundar una huelga este miércoles en toda España, cuyo seguimiento se espera que sea masivo.

El paro ha comenzado a las 6 de la mañana del miércoles y está previsto que dure 24 horas. Los convocantes son las principales asociaciones del sector: Fedetaxi, Antaxi, Élite y las plataformas TNT y Caracol. A las 11 horas, se ha convocado una manifestación en Madrid que recorrerá el paseo del Prado, desde la estación de trenes de Atocha hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados.

29 DE NOVIEMBRE: MANIFESTACIÓN EN MADRID Y PARO DE 24 HORAS EN EL SECTOR DEL TAXI EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TAXI #UsaTaxi #TaxiLegal https://t.co/g7oWgzXH1J — Fed Española dl Taxi (@Fedetaxi) 21 de noviembre de 2017

Estas son las claves de un conflicto que lleva meses enquistado:

¿Qué piden los taxistas?

Las agrupaciones convocantes piden al Ministerio de Fomento, que dirige Íñigo de la Serna, que se cumpla la ratio establecida en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Además piden una serie de medidas a Fomento para regular el sector:

¿Cuántas licencias de taxis y de VTC hay en España?

En España, hay 64.429 licencias de taxi frente a 6.421 de VTC, según los datos del Ministerio de Fomento a fecha 2 de noviembre. Esto significa que hay un un vehículo de alquiler con conductor por cada 10 taxis, lejos de la proporción 1/30 de la que habla la ley.

La situación se agrava en las ciudades grandes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 15.383 licencias de taxi y 2.522 VTC. Un Uber o Cabify por cada seis taxis.

¿Cuándo surgió el conflicto?

Tanto el sector del taxi como el Ministerio de Fomento aseguran que el problema surgió cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en 2019 la conocida como Ley Ómnibus que modificó 47 leyes y liberalizó el sector servicios. Esta ley eliminó la ratio 1/30 existente en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), de 1987.

Sin embargo, Mariano Rajoy (PP) accedió a la presidencia en 2011 y no fue hasta dos años después cuando introdujo de nuevo la ratio 1/30 en la LOTT, en julio de 2013. Un informe de la Comisión Europea estima que entre 2009 y 2013 se llegaron a presentar 10.000 peticiones de licencia VTC en Madrid.

Por si fuera poco retraso, Fomento tardó otros dos años, hasta noviembre de 2015, en aprobar el real decreto 1057/2015 que desarrollaba la LOTT.

¿Qué ha pasado para que el conflicto se reviva?

El número de licencias VTC no ha parado de crecer. A pesar de que muchas comunidades autónomas empezaron a denegar nuevas licencias de VTC al considerar que la proporción 1/30 estaba sobrepasada, los tribunales no opinaron igual y han otorgado más de 3.000 licencias.

El Ministerio de Fomento alega en un comunicado que supone un intento de lavarse las manos que "las autorizaciones de licencias VTC obtenidas por sentencia corresponden a recursos presentados entre 2009 y 2013 y, en menor medida, hasta la fecha de aprobación definitiva del reglamento de desarrollo de la Ley".

El fallo del Supremo

El sector del taxi esperaba como agua de mayo una sentencia del Supremo que unificara doctrina y no permitiera nuevas licencias a partir del cambio legal de 2013. Nada más lejos de la realidad. La duda que el Supremo debía aclarar era si se aplicaba directamente la ratio incluida en la ley (2013) o si era necesario el reglamento que la desarrollaba (2015).

El Alto Tribunal concluyó a mediados de mes que no puede denegar 80 licencias solicitadas, y que no habían sido concedidas por la Comunidad de Madrid en 2014, porque "aún no se había producido el desarrollo reglamentario de las limitaciones y restricciones que incluía, que finalmente se produjo en noviembre de 2015".

Esto supuso un jarro de agua fría para el sector. La cifra de licencias pendientes de resolución en los tribunales la dio a conocer el Ayuntamiento de Madrid tras una reunión con Fomento: 10.000 en toda España. El sector teme que todas estas pasen el corte.

¿Qué ha hecho Fomento?

El Ministerio de Fomento elabora en estos momentos un real decreto para regular ambos sectores. Este texto se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado. Una vez sea aprobado, se llevará al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso.

El departamento asegura en un comunicado que el decreto "está orientado a mejorar la situación en el sector del taxi". Este texto incluye la prohibición de cambiar de manos las licencias VTC hasta pasados dos años desde su otorgamiento. También está prevista la creación de un registro único a nivel estatal en el que deberán anotarse los servicios de manera previa a su prestación. Además, taxis y VTC deberán circular con una matrícula de color azul para evitar el intrusismo.

Estas medidas son consideradas claramente insuficientes por el sector, que ya ha anunciado nuevos paros y protestas tras la huelga que se celebra este miércoles.