Georgina Rodríguez posa y habla en exclusiva para '¡Hola!'

Lo advirtieron más de una hora antes a través de Twitter, y el que avisa no es traidor. La revista ¡Hola! iba a dar una exclusiva a nivel mundial y lo ha conseguido, aunque no, no era Meghan Markle ni una boda sorpresa, el tema del que iban a hablar en "un excepcional reportaje con espectaculares fotografías que ilustran una esperadísima entrevista a nivel mundial con una de las personas más buscadas del momento". Todo ello es verdad: han hablado y fotografiado a Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo y madre de su cuarta hija, Alana Martina, en su casa de Madrid.

¡Hola! anunciaba que, en vez del miércoles y con motivo del puente de la Constitución, adelantaba su número físico al martes y su portada directamente al lunes. El motivo es que ha entrado en la casa de Cristiano Ronaldo y Georgina en Madrid y han fotografiado allí a la novia del futbolista, que dice tener una "relación muy bonita" con el 7 blanco.

Georgina, de 22 años, que dio a luz a Alana Martina —la cuarta hija del futbolista tras Cristiano Junior y los mellizos Mateo y Eva, que nacieron el pasado verano— el 12 de noviembre, posa con la niña, que lleva un vestido con estampado de leopardo, en la casa familiar. Por el momento la publicación no ha mostrado más imágenes, y tampoco se sabe si Cristiano Ronaldo aparece en ellas. Lo que seguramente se podrá ver es algún detalle más de la casa del jugador del Real Madrid, siempre tan jugosa.

En las declaraciones que incluye ¡Hola! en su web, aseguran que "los niños" son su "alegría". "Nos despertamos y lo primero que hacemos es abrazarlos y besarlos, cuidarlos y estar pendientes de todo. ¡Así durante todo el día!" asegura Rodríguez a ¡Hola!, donde desvela que su pareja eligió el nombre de Alana y ella el de Martina: "Para no dudarlo más decidimos ponerle el nombre compuesto por la elección de ambos".