Por qué una de las mujeres en la portada de la revista 'Time' aparece recortada

La revista Time desveló este miércoles la elección de la Persona del Año: las mujeres que a lo largo de los últimos meses han denunciado el acoso sexual y contado sus historias para dar más visibilidad y romper de una vez por todas el silencio respecto a este problema endémico al que se enfrentan las mujeres a diario. En la portada de la revista podemos ver a Ashley Judd, Taylor Swift, Susan Fowler, Isabel Pascual, Adama Iwu y el brazo de una mujer anónima.

¿Por qué? ¿Quién es esa mujer? Tal y como recoge el portal norteamericano Business Insider, se trata de una trabajadora de un hospital de Texas que contó su historia de forma anónima para proteger la privacidad de su familia. Decidió hablar sobre su experiencia como "acto de solidaridad hacia todas esas mujeres que no pueden hablar". Y eso es precisamente lo que significa su brazo en medio de las caras conocidas de la portada, un símbolo para todas esas personas silenciadas que no pueden o no han podido hablar y contar sus historias.

Así lo explica una usuaria de Twitter, que compara la portada con otra del New York Magazine que se publicó tras las múltiples denuncias contra el actor Bill Cosby, y en la que aparece una silla vacía como un poderoso gesto de solidaridad.

It's intentional, to represent women who aren't able to come forward https://t.co/Va7EbtYEBz — Helen (@hels) 6 de diciembre de 2017

In this case it is an actual woman with a tale of harassment who was unable to be public, but here she represents all women who remain silent (for whatever reason) 6 de diciembre de 2017

When @NYMag did their Cosby accuser cover they similarly left an empty chair — it's an elegant and powerful gesture, a visual ellipsis pic.twitter.com/q4xO4tkiw2 — Helen (@hels) 6 de diciembre de 2017

