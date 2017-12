14 motivos para enamorarnos de nuestra pareja una y otra vez

No es fácil mantener la chispa en una relación, en especial cuando ya ha acabado la fase de luna de miel.

Pero las parejas que han llegado a ese punto nunca pierden de vista las cualidades del otro y los momentos, pequeños y grandes, que les recuerdan por qué se enamoraron en un primer momento. En la edición estadounidense del HuffPost han preguntado a los lectores que estaban en una relación qué era aquello que les atrae tanto de sus parejas. A continuación se incluyen las declaraciones de 14 parejas:

1. Siempre quiere asegurarse de que he llegado a mi destino cuando estoy de viaje.

"Incluso después de 25 años, mi mujer siempre sigue mis vuelos vaya a donde vaya y está al tanto de cuándo aterrizo. Me manda mensajes de despedida y de 'me alegro de que hayas llegado bien'. A veces esos pequeños recordatorios de que alguien te quiere son los que causan el mayor impacto". ― Rebekah H.

CJ WARD PHOTOGRAPHY

2. Es capaz de transformar un mal día en uno bueno

"¿A quién no le gusta esa barba de leñador? Pero lo más importante es que siempre sabe lo que necesito. Ya sea sentarse y escuchar cómo me quejo después de un largo día, esperarme para cenar o darme un buen masaje; siempre está ahí para mí". ― Kaila W.

COURTESY OF KAILA W

3. Es el mejor cuidando de nuestros perros

"Ver cómo mi marido cuida de nuestros dos cachorros hace que se me derrita el corazón todos los días. Es amable, dulce y fuerte a la vez, todo lo que deseaba en un marido". ― Jenn C.

LIN AND JIRSA PHOTOGRAPHY

4. Me quiere y me acepta tal y como soy

"Me quiere sin importarle mi género. Y eso es lo más bonito del mundo". ― Tom D.

COURTESY OF TOM D.

5. Es capaz de calmar los ánimos con su sentido del humor

"Lo que más me atrae de Jarrod es su capacidad para alegrar nuestro día a día. La vida es bastante estresante y agotadora. Jarrod tiene mucha imaginación, y coge nuestros peluches para ver qué opinan ellos sobre un problema en el trabajo o un viaje con mucho tráfico. Puede que sea estúpido que dos adultos jueguen con peluches, pero hay que echarle humor a la vida". ―Simran K.

COURTESY OF SIMRAN K.

6. Siento su amor incluso en una habitación llena de gente.

"Lo que más me atrae de mi mujer es el hecho de que puedo encontrarme en una sala a rebosar de gente y aun así soy capaz de sentir cuando se encuentra cerca. Lo sé cuando levanto la mirada y veo cómo me sonríe desde la otra punta de la sala. Es increíble, y más después de todos los años que llevamos juntos". ― Carrie H.

KEVIN REBELO OF GAY HAWAII WEDDING

7. Es muy divertido, pero nunca por reírse de alguien.

"Scooby siempre está haciendo reír a la gente, ha perfeccionado su habilidad para ser gracioso sin resultar cruel o reírse de alguien. Ilumina cada día con su sonrisilla traviesa, su actitud jovial y su gran corazón". ― Lauren B.

CHRIS TWEDOLE

8. Tiene todo lo que debería tener un padre.

"Cuando miro a mi marido recuerdo todo lo que debería tener un hombre. Es tan divertido con los niños, les enseña a no dudar de sí mismos y les anima a ser fuertes para que puedan enfrentarse al mundo". ― Candice M.

STUDIO A'CHRIS PHOTOGRAPHY

9. Tiene más paciencia que un santo.

"Mi novio tiene una paciencia extrema con todo. Puedo derrumbarme en sus brazos cuando estoy saturada y sé perfectamente que él va a actuar de manera sensata". ― Victoria O.

STUDIO A'CHRIS PHOTOGRAPHY

10. Su espíritu aventurero es contagioso.

"Lo que me atrae de Tim es su espíritu aventurero y su inquietud por probar cosas nuevas. Me impulsa a explorar este maravilloso mundo, probar nuevas aficiones y permanecer optimista, pase lo que pase". ― Kelsey G.

COURTESY OF KELSEY G.

11. Le apasiona tanto su trabajo que a menudo se pierde en él.

"Existen muchos motivos por los que me atrae Donn, pero su capacidad de concentrarse en una sola cosa es lo que más me gusta. Es capaz de centrarse en el trabajo y olvidarse por completo del mundo que le rodea. Los minutos que pasan hasta que se percata de que estoy esperando a que me preste atención son mis favoritos. Podría esperar para siempre". ― Katie L.

COURTESY OF KATIE L.

12. Es muy friki, y me encanta.

"Me encanta que Lufuno sea tan friki. En especial en lo que se refiere a los videojuegos, la música de los videojuegos y la música de las películas". ― Oliver S.

COURTESY OF OLIVER S.

13. Tiene una mirada muy amable.

"Me atrae mucho cómo mi novio mira a las personas. Cuando te mira, da la impresión de que está mirándote de verdad y no a través de ti. Tiene una mirada muy amable y conecta de verdad con las personas gracias a su forma de ser". ― Megan D.

COURTESY OF MEGAN D.

14. Nunca se ha separado de mí pese a mis problemas de salud.

"Pese a que mi enfermedad autoinmune solo nos iba a dejar unos pocos años juntos, se ganó mi corazón cuando me dijo que quería pasar esos años conmigo. Pese a un episodio con un linfoma y otra docena de intervenciones, nunca se ha alejado de mí". ― Nika B.

COURTESY OF NIKA B

**Algunas respuestas han sido levemente editadas para una mayor claridad.

Este artículo fue publicado originalmente en el HuffPost Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por María Ginés Grao.