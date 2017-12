El comentado momento entre Ana Guerra y Alfred que no se vio en pantalla

Ana Guerra y Alfred estuvieron junto a Cepeda y Raoul entre los cuatro nominados propuestos por el jurado para abandonar la Academia en la séptima gala de Operación Triunfo 2017.

Alfred fue salvado por los profesores y Ana Guerra por sus compañeros, algo que no sentó nada bien a Nerea y Agoney que protagonizaron uno de los gestos más feos del programa.

Pero justo al terminar el programa, cuando los triunfitos abandonaron el plató, alguien captó cómo Alfred cogía en brazos a Ana Guerra y salían juntos del escenario.

Y luego en la Academia, Ana Guerra quiso agradecer a Alfred su apoyo ante la mirada de Amaya.

Este momentazo no ha pasado desapercibido en redes y muchos han comentado lo maravilloso que les ha parecido la escena.

Otros han llegado a pedir un dúo entre ambos.

Es que como no me den un dúo Ana y Alfred en este OT17, quemo la academia. Os vigilo Manu y Noemi, dadme mi dúo mágico YA! pic.twitter.com/kMstXRGlK9

Querido @ManuGuix yo nunca te pido nada (que yo recuerde 😅) y como me he portado bien, solo pido por navidad que me des este fantástico dúo: Ana y Alfred 🙏. Gracias.#OTGala7 #OTDirecto12D pic.twitter.com/WfzgOJ6gbK