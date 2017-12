'Operación Triunfo': éstas son las canciones que sonarán en la gala 8

Cepeda vuelve a estar nominado. El concursante de Ourense se enfrenta a su tercera semana en el limbo y esta vez deberá medirse cara a cara con Raoul. El barcelonés, para el que es su primera nominación, pretende salvarse con la canción Every Breath You Take, de The Police, mientras que Cepeda defenderá Vencer Al Amor, de India Martínez.

El resto de concursantes de Operación Triunfo (TVE) tendrán que cantar los temas elegidos por los profesores que este martes, en el día después, han hecho su tradicional reparto de temas.

Así han quedado las cosas.

Canción grupal: Shake It Off, de Taylor Swift

Cepeda (nominado): Vencer Al Amor, de India Martínez

Raoul (nominado): Every Breath You Take, de The Police

Aitana: Chasing Pavements, de Adele

Nerea: Superstar, de Marta Sánchez

Miriam: I Wanna Dance With Somebody, de Withney Houston

Ana Guerra: Sax, de Fleur East

Alfred: Vete de mí, de Bola de Nieve

Amaia: Me conformo, de Marisol

Agoney: Je Suis Venu Te Dire Que Je M'En Vais, de Serge Gainsbourg

Roi: Versace On The Floor, de Bruno Mars