El tuit de Évole sobre este llamativo aplauso en el programa del "catalán" Buenafuente que arrasa

El periodista Jordi Évole ha compartido un tuit, que en pocos minutos tenía cerca de medio millar de 'me gusta', en el que resalta un extracto del programa de #0 Late Motiv. En el vídeo, el presentador Andreu Buenafuente entrevista a la directora catalana Carla Simón, cuya película Verano 1993, rodada en catalán, representa a España en la carrera a los Oscar: "Es poético", reconoció la realizadora.

Destaca Évole:

Durante su exposición, Simón argumentó que rodó la película en catalán porque era lo natural: "Para mí era tan natural, es mi infancia, la viví en catalán, ¿Por qué buscar otro idioma", explicó, entre los aplausos del público asistente en el plató de Tres Cantos (Madrid).

El tuit de Évole ha generado decenas de comentarios, alguno de los cuales ha recibido la respuesta del propio periodista:

