Los países musulmanes responden a Trump reconociendo Jerusalén este como capital palestina

Los líderes musulmanes pidieron hoy a la comunidad internacional que reconozca a Jerusalén Este como capital del Estado palestino, según se indica en la Declaración final de la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), celebrada en Estambul.

La posición de la OCI, así como la convocatoria de la cumbre extraordinaria, responde a la decisión tomada el pasado día 6 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la embajada estadounidense, actualmente en Tel Aviv.

La cumbre de la OCI, presidida por Turquía, consensuó una declaración final muy crítica con Israel y EEUU pero sin anunciar ninguna medida diplomática concreta.

El texto de la Declaración de Estambul queda lejos de adoptar medidas drásticas, como la ruptura de las relaciones con Israel, que el propio presidente de Turquía -y convocante de la cumbre-, Recep Tayipp Erdogán, insinuó la semana pasada como posible resultado del encuentro.

El comunicado reafirma el compromiso con la solución de los Dos Estados, "con Jerusalén Este como capital de Palestina, acorde con las normas reconocidas internacionalmente y la Iniciativa de Paz Árabe de 2002", luego ratificada en la cumbre de la Liga Árabe celebrada en Riad en 2007.

