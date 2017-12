Marta buscaba un "tontito" en 'First Dates' y termina la cita pagando la cuenta

Marta buscaba un "tontito", y al final le ha salido el tiro por la culata con Leo y le ha tocado pagar.

"Me gustaría encontrar a una persona que sea más bien tontito, que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve... a ver, tampoco que sea muy tonto porque si no me aburro, y que me dé un poco de vidilla pero que esté ahí, que no sea muy espabilado que eso no me gusta", entró diciendo en First Dates —de Cuatro— esta camarera de Huelva de 27 años, quien se había mostrado harta de los hombres con buen físico y "chulos de playa".

Leo quedó impactado con el físico de Marta: "Tiene los ojos muy bonitos y físicamente es una persona que vale la pena. Me ha gustado físicamente bastante", aseguró el hombre, quien se gana la vida "escupiendo fuego en discotecas".

Leo todavía no ha conocido el amor y Marta podría ser quien rompiese esa terrible maldición #FirstDates507 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/CPzGeImQWl — First dates (@firstdates_tv) 13 de diciembre de 2017

Todo fue más o menos sin sobresaltos hasta que llegó la hora de pagar la cuenta: "Esta criatura dice que no se ha traído dinero, que se lo ha dejado en casa", explicó sorprendida Marta a los camareros del programa.

La sentencia final fue clara: Leo sí tendría una segunda cita pero Marta "no" porque "físicamente no es mi prototipo".

"No es lo que iba buscando, pero como amigos...", ha sentenciado.

