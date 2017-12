La metedura de pata de Mónica Naranjo que ha enfurecido a los fans de 'Operación Triunfo'

Mónica Naranjo es la miembro del jurado más destacada y mediática de Operación Triunfo 2017. La artista suele ser muy dura en sus nominaciones y cualquier comentario sobre los triunfitos suele adquirir mayor relevancia que el del resto de jueces.

Durante las galas, los miembros del jurado aseguran que están muy pendientes de la evolución de los concursantes a través del canal 24 horas que se emite por YouTube.

Pero ahora, muchos usuarios de Twitter no han pasado por alto un error de Mónica Naranjo con la agenda semanal de los concursantes.

"A ver qué tal lo hacen hoy en el pase de micros", ha escrito la cantante en Twitter, acompañando el texto con gif de Salem, el gato de la serie Sabrina, cosas de bruja, sin percatarse de que los pases de micros son los jueves y los sábados, y no los viernes.

Naranjo ha eliminado el mensaje pocos minutos después de publicarlo y ha lanzado otro con la fecha correcta, pero ya era tarde.

Confirmamos que Mónica Naranjo no ve el directo y no sabe ni siquiera que los pases de micros son los JUEVES y los SÁBADOS. Madre mía, qué bochorno. #OTDirecto15D pic.twitter.com/idz8nhBOt8

La artista publicó un mensaje después explicando lo ocurrido.

"Estudié el pase de micros de ayer y haré lo propio con el de mañana , pero las nominaciones se deciden en la gala. La magia personal, la interpretación artística, la seguridad, la dicción y la afinación en directo frente al público es lo que determina la decisión del jurado", ha asegurado.

Y muchos han respondido a Naranjo enfadados por sus palabras, ya que consideran que la juez cambia de criterio según la semana.

Pues menos mal que valoras eso, porque Ana el lunes tuvo todo eso y la nominasteis, que me parece bien que se tenga que nominar a 4 y cada vez sea mas difícil pero entonces no valoráis lo que tu ahora estas diciendo

Claro que si, y por eso mismo hace dos semanas nominaron a Amaia porque se había ahogado y dos minutos después le dicen a Raoul "te has ahogado y no has dicho una frase de la canción, pero me encantas, así que cruza la pasarela". Todo con mucha coherencia, si señora.