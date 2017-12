La expresentadora Mariló Montero, quien acaba de ganar el premio Periodista del año 2017 para los donantes de sangre, ha soltado una de esas reflexiones suyas que provocan estupefacción y polémica a partes iguales, como aquella de octubre de 2012 en la que se quedó tan ancha afirmando que "no está comprobado que el alma no sea trasplantada con los órganos".

En esta ocasión, Montero se ha metido en un jardín hablando sobre el machismo, al argumentar —en la agencia Chance— que "tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista que es el que los hombres nos defiendan a nosotras y un sistema educativo desde el inicio compartido y que haya igualdad desde la raíz".

La expresentadora de TVE ha soltado estas palabras tras preguntarle sobre La Manada. En un primer momento, Montero ha defendido a la víctima para después concretar que la presunta agresión sexual "tiene una parte positiva que es que se conozcan más" este tipo de situaciones.

"Los abusos hacia las mujeres han existido toda la vida, las mujeres eran objetos a los que no se les permitía trabajar, en la época medieval se las tenía como prostitutas y no se les respetaba y aguantaban matrimonios de conveniencia", defiende la expresentadora, quien considera que "por suerte estamos ahora conociendo esas desgracias y nos hacen luchar contra ellas, por lo que tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista que es el que los hombres nos defiendan a nosotras y un sistema educativo desde el inicio compartido y que haya igualdad desde la raíz".

En referencia a su propia experiencia, Montero ha resaltado que "cuando se me ha tratado mal en mi trabajo me he dirigido a recursos humanos y lo he denunciado".

"Otro asunto es que en España las mujeres que han denunciado que han sido abusadas no se han atrevido a decir el nombre del agresor porque son ellas las que van a perder el trabajo", ha comentado, antes de sentenciar: "Aquí no somos heroínas en ese aspecto".

