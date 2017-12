Ed Sheeran, en 'El Hormiguero': "No sé muy bien qué cosas pasan en este programa y me preocupa"

La semana de El Hormiguero empezó con Ed Sheeran como invitado. El cantante y compositor británico acudió a divertirse al programa de Antena 3 pero no lo pasó demasiado bien. De hecho, lo pasó mal.

No fue culpa del programa sino de su pánico a las películas de miedo y a los sustos. Eso hizo que el intérprete, que se había mostrado relajado todo el programa, se pusiese nervioso cuando Pablo Motos le formuló la última pregunta. "¿Es verdad que tienes una cabaña donde vive un fantasma?", le preguntó el presentador. "Bueno, sí, es una cabañita, sí", dijo. "La cabañita me da igual, lo que me importa es el fantasma, ¿existe el fantasma?", continuó Motos.

La pregunta aparentemente sin maldad puso en alerta a Sheeran. "Ahora no me vais a dar un susto, ¿no?", preguntó mientras giraba sobre su silla para comprobar que no había nadie detrás. "Porque odio las películas de terror y odio los sustos", aclaró. "La verdad es que hay un fantasma que se supone que vive en el desván y hay gente que lo ha visto, yo no. Pero es gente creíble, como mi hermano", siguió.

Motos siguió indagando en el tema y los nervios del cantante fueron a más. Ed Sheeran volvió a girarse sobre su silla. "Estáis poniendo música de miedo y no sé muy bien qué cosas pasan en este programa y me preocupa", dijo. Entonces Motos tuvo que aclarar que la música del programa se regía por el tema del que estaban hablando, por eso cuando el presentador dijo 'oh, qué miedo' sonó un tema de suspense y Ed Sheeran volvió a tensarse: "Es que me pongo muy nervioso".

Puedes ver los nervios de Ed Sheeran a partir del minuto 14:40

EL DÍA QUE PEGÓ A JUSTIN BIEBER

La visita de Ed Sheeran al programa de Antena 3 contó también con una actuación en directo y con muchas anécdotas. Ya que estaba ahí, Motos le preguntó por su incidente con Justin Bieber, para el que compuso Love yourself y al que le pegó con un palo de golf.

"¿Tan mal la cantó?", le preguntó Motos. "No fue por eso. Fue una situación muy rara. Estábamos en Japón, en una discoteca donde había un campo de golf. Y él estaba allí jugando al golf y yo bebiendo. Me dijo: 'Tírame algo a la boca con el palo'. Y al final le di", explicó.

La historia con Justin Bieber sirvió a Pablo Motos para repasar la atracción de Ed Sheeran por los accidentes. Primero le recordó que en octubre le atropellaron con una bicicleta en Londres y después le recordó que metió el pie en un géiser hirviendo. "Estaba en un camino y allí había un charquito que burbujeaba y me acerqué a mirar al charquito y pisé sin querer", aclaró. "Todavía tengo un flashback y me duele. ¡Qué horror!".