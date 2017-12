Estas son las canciones que sonarán en la gala 9 de 'Operación Triunfo'

Las dos próximas galas de Operación Triunfo ya tienen temas. En la primera, la de Navidad, los concursantes de esta edición cantarán con los triunfitos de OT 1 los temas que los profesores les asignaron el pasado 6 de diciembre. Para la segunda habrá que esperar al martes 2 de enero, cuando se decida quién es el siguiente expulsado: Roi o Cepeda.

Los nominados tienen dos semanas para preparar la canción que han elegido para asegurarse la permanencia. Dos temas en los que estarán junto a Manu Guix, al piano, y en la que además Cepeda podrá tocar la guitarra. Los dos gallegos propusieron también hacer un mashup y acompañarse uno al otro, pero los miembros de la Academia han rechazado la idea.

El mismo tiempo que tienen los otros siete participantes, que tendrán que defender las canciones elegidas desde la Academia. Así se ha quedado el reparto de temas tras la gala 8.

Canción grupal: Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat

Roi: When I was your man, de Bruno Mars con Manu Guix al piano

Cepeda: See you want lets go, de James Arthur con Manu Guix al piano

Alfred: Insurrección, de El último de la fila

Amaia: Shake it out, de Florence and the machine

Nerea: Out here on my one, de la película Fama

Miriam: Dramas y comedias, de Fangoria

Agoney: Without you, de David Guetta

Aitana: Chas y aparezco a tu lado, de Álex y Cristina, versión Supersubmarina

Ana Guerra: Cabaret