Recetas sin horno ideales para las cenas de Navidad

El horno parece un elemento esencial en toda cena o comida especial. Sin embargo, puedes preparar platos con los que quedar bien con tus invitados estas Navidades sin necesidad de utilizarlo. Si no tienes este electrodoméstico a mano o si simplemente prefieres no pasar horas frente a él esperando que se caliente, que la comida se haga y después tener que limpiarlo, te dejamos más de treinta recetas para las que no tendrás que encenderlo.

Desde carnes a pescados o mariscos y, por supuesto, sencillos y deliciosos entrantes como ensaladas o salpicones, pueden convertirse en tu plato estrella en estas fiestas.