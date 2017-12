Piden que Matt Damon abandone 'Ocean's Eight'

Las declaraciones de Matt Damon sobre los abusos sexuales de Hollywood están empezando a tener sus primeras consecuencias. Una petición creada en la plataforma Care2 para que Damon desaparezca de la película Ocean's 8 cuenta ya con más de 18.000 firmas.

Este 22 de diciembre la demanda está a solo 850 firmas de su objetivo: 190.000 apoyos. En ella, se realza el "empoderamiento femenino en la película", algo que según los creadores de la petición no se corresponde con las declaraciones de Damon, que participa con un cameo en la cinta y que "ha tratado de pasar por alto el comportamiento inapropiado de su amigo Harvey Weinstein". La petición se dirige a los productores de Ocean's 8, George Clooney y Steven Soderberg, a los que pide al final del texto se les pide eliminar su aparición de la cinta. El texto de la petición habla también de la trivialización de los casos de abuso y de lo que consideran "una masiva falta de respeto por las mujeres valientes", que han optado por denunciar los hechos.

Esta película, que tiene previsto su estreno para el verano de 2018, forma parte de la saga de cintas protagonizadas por Damon, George Clooney y Brad Pitt, aunque esta vez las protagonistas son ellas. Ocean's 8 está protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling y Helena Bonham Carter.

El pasado 18 de diciembre, el protagonista de Marte declaró en una entrevista para la revista estadounidense Business Insider: "No se está hablando de que hay cantidad de hombres —la mayoría con los que he trabajado— que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no se van a ver afectadas por su comportamiento".

La semana anterior, el 14 de diciembre, el actor contó en el programa de la ABC Popcorn with Peter Travers que había "un espectro muy amplio" dentro de los casos de acoso sexual. "Hay muchas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo tocarle el culo a alguien que violar o abusar de menores", puntualizó Damon. "Hay que plantar cara y erradicar ambos comportamientos, sin lugar a dudas, pero no pueden ser comparados", añadió.