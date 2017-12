El indignado discurso sobre las pensiones de Paca, una pensionista de 70 años, en 'LaSexta Noche'

El programa de debates de LaSexta los sábados por la noche, LaSexta Noche, trató el tema de la sostenibilidad del sistema de las pensiones en España, asunto que analizaron los economistas Daniel Lacalle y Eduardo Garzón.

Además de la palabra técnica de los dos especialistas, el programa quiso conocer la opinión de los afectados: los pensionistas.

Entre el público estaba Paca Tricio, que se jubiló el año pasado a los 70 años, que defendió que "los mayores no somos objetos que nos paramos en la vida y no sabemos hacer nada". "Los pensionistas, lo que estamos cobrando es aquello por lo que hemos cotizado", recordó.

Además, Tricio insistió en que, aunque ella cobra una pensión "media-alta", "hay mucha gente que no puede pagar el gas, que no puede pagar la luz, que no llega a final de mes con pensiones absolutamente indignas de un país democrático que dice que hay solidaridad entre los ciudadanos".

Su propuesta para solucionar el problema de las pensiones es que se siente el Pacto de Toledo "y, en vez de hablar de números" que "la gente no se entera" porque "son discursos enmarañados con cifras que llegan a muy pocas partes". "Deberían de arreglar una situación que es irreversible. Se ponga como se ponga este país, la gente va a seguir envejeciendo afortunadamente", añadió.

"Yo no soy política, no voy a decir lo que tienen que hacer: yo exijo que las pensiones no tengan déficit en el poder adquisitivo todos los meses", prosiguió la mujer, que recordó que hay pensiones que suben "un euro más al mes" cuando servicios como la luz y el gas suben mucho más.

Los pensionistas, asegura Tricio, "se están quedando absolutamente fuera de mercado a la hora de poder gastar y ahorrar para sus familias". "Y eso es una vergüenza, sencillamente. Los pensionistas nos hemos ganado la pensión, no porque la administración, el Gobierno, los hados del cielo nos hayan dicho, tomad, ahí lo tenéis, amigos míos. No, no, lo hemos trabajado durante años para ganarnos la pensión que estamos cobrando. Y esto tiene que ser un derecho, no para mí, que ya lo tengo, sino para la gente joven. Que ya veremos a ver qué va a pasar en el futuro", afirmó.