Defiende en Twitter a una mujer criticada por su novio y su mensaje se vuelve viral

"Acabo de escuchar a un grupo de amiguetes...". Así empieza el mensaje de una usuaria en Twitter que se ha convertido en viral esta Navidad por denunciar una situación demasiado conocida por todos. Bajo el nombre de Pris., la tuitera explica en un mensaje que ha escuchado una conversación a un grupo de hombres de unos 30 años. Uno de ellos estaba criticando a su pareja por un supuesto exceso de peso, a lo que sus colegas reaccionaron con risas. Pris. le responde en el mismo mensaje que a su novia no le sobra peso, "le sobras tú".

La respuesta de las redes no se hizo esperar. La publicación tiene más de 21.000 me gusta y se ha compartido más de 13.000 veces.

Con tu permiso, me he hecho un logo con esa frase para imprimírmelo en una camiseta.

Y cambiando el "Chaval" por "Cariño".

Lo dejo aquí para dominio público:

