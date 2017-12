Los "Stranger Things" de la política española de 2017

[Advertencia: contiene spoilers]

Los hermanos Duffer andan preparando la tercera temporada de la exitosa Stranger Things y a nadie le extrañaría que decidieran venirse unos días a España para inspirarse. Porque si se trata de fenómenos raros, pero que muy raros, hay que reconocer que en este 2017 nuestro país ha ido sobrado.

Los túneles del mundo al revés se han ido ramificando y los políticos parecen vivir tan a gusto en esa dimensión paralela en la que ciudadanía no se atreve a meter un pie. Y con razón.

Una jerezana de sólo 36 años con poderes psicoquinéticos gana las elecciones en Cataluña

Como la célebre Once, Arrimadas ha demostrado capacidad para lograr lo impensable. Desde que el seny anda más desaparecido que Barbara Holland, todo puede suceder. En realidad, Arrimadas ya había logrado un imposible en pasadas convocatorias electorales: tirar del voto femenino urbanita. Aunque ahora se ha dado un atracón y hasta Albert Rivera ha tenido que meter codo para salir en la foto a su lado.

Rajoy pilota el Laboratorio Nacional de Hawkins.

El presidente del Gobierno y del partido que gobierna declara como testigo en un juicio por corrupción y no pasa nada. Rajoy y el Palacio de La Moncloa que habita esconde la puerta al otro mundo, como el Laboratorio Nacional de Hawkins, donde se abrió la dimensión. Ante ataques de pánico, cada día el presidente atraviesa la puerta a la otra realidad, donde es normal que no sepa nada de la corrupción del partido en el que ocupa cargos de responsabilidad hace décadas; donde no se dimite ni por corrupción, ni por pésima gestión en Catalunya, donde convoca elecciones que pierde estrepitosamente.

El osito de Tous, candidato a monstruo en la 3ªparte.

Que las mismas devotas que habían convertido el osito en un aspiracional símbolo de estatus ahora pidan que se le queme en la hoguera es uno de las más stranger things del año.El miedo al boicot de los mercados ha provocado la estampida de más de 3.000 empresas en menos de tres meses. Entre los consumidores que se han envuelto en banderas, el sabotaje a los productos catalanes se ha convertido en un aliciente en sus vidas. No es de extrañar que los hermanos Duffer se estén planteando contratar al demonizado osito como terrorífico monstruo de la segunda temporada.

Puigdemont y Junqueras envueltos en las mucosidades del Mundo al revés.

Votados como segundo y tercer ganador en Cataluña. Descubrieron al Demogorgon antes que nadie. Cuando Jim Hopper, el aguerrido policía de Hawkins –nada que ver con el ministro Zoido- se pierde por los túneles que llevan a la otra dimensión, se topa con la sorpresa de que hay dos humanos muy vivos y amigos del propio monstruo de las sombras. Sus nombres, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Hace tiempo que fueron fichados por el Departamento de Energía de Washington que mantiene el secreto de la puerta al Mundo al Revés, pero ambos soberanistas han sido agraciados con el premio, porque los de los servicios secretos descubrieron que Carles y Oriol vivían en otra realidad hacía tiempo, sin necesidad de puerta secreta para cruzar.

Pedro Sánchez se presenta como Steve Harrington.

Sí, el monísimo del flequillo, novio de Nancy Wheeler, el líder del Instituto y absolutamente secundario en la primera parte. Steve como Pedro, pierde a la bella Nancy (ojo, no confundir con Susana Díez) y hace el ridículo ante sus antiguos amigos, gallitos del Instituto. Pero igual que Steve se levanta con el apoyo de Dustin, Lucas y Mike, Pedro resurge de sus cenizas con el respaldo de todos los ninguneados por la aristocracia del PSOE durante lustros.

Podemos no tiene quien le frene.

Como Will, dominado por la oscuridad, ya no hay quien reconozca al Podemos que amenazaba la hegemonía de los viejos partidos en 2015. En solo año y medio, Ciudadanos ha reducido los ocho puntos que le separaba de Iglesias y no parece que el líder tenga una pandilla de amigos capaces de hacerle ver la realidad, aunque para ello tenga que sufrir. La caída es tan grave que los errejonistas están sondeando si Podemos es Pablo Iglesias o hay hueco para una marca sin él.

Felipe VI en el papel de Bob.

El novio gordito de Winona no se plantea su papel, sigue a la pandilla por amor, en el caso de Felipe a la Corona. Así le cuesta menos renunciar al papel de árbitro desempeñado desde su restauración. De la mano del presidente Rajoy y otros llamados poderes del Mundo al Revés, el Rey Felipe corre el riesgo de ser devorado por el Demogorgon. El 3 de octubre, tras la surrealista proclamación de la independencia, se despacha con un discurso de firmeza, donde carga contra los supuestos malos y no hace ni una apelación al diálogo ni reflexión sobre como se ha llegado a esa situación.

Dos fiscales fallecidos en 10 días.

En los grupos de whatsapp pijos se elaboraron decenas de teorías sobre la muerte de José Manuel Maza, fiscal general del Estado, en Argentina el 18 de noviembre, y del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el 28 de noviembre. Quisieron ver una mano negra pero andaban más desorientados que los policías de Hawkins cuando el comisario Hopper les envía a ver por qué se queman los campos de calabazas.

La lista queda abierta, se aceptan más hechos extraños. Losa hay sin fin.