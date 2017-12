El régimen sirio permite evacuaciones médicas limitadas en una zona rebelde asediada

Cuatro pacientes en estado crítico, entre ellos tres niños, pudieron salir este miércoles del bastión rebelde sitiado de Guta Oriental (Siria), cifra aún alejada de los centenares de enfermos que la ONU pide evacuar de este enclave cercano a Damasco, en el que unas 400.000 personas atrapadas sufren una grave crisis humanitaria.

Sitiada desde 2013 por las tropas del régimen sirio de Bashar al Asad, Guta Oriental sufre una grave escasez de alimentos y medicamentos, lo que llevó a la ONU a dar la voz de alarma en repetidas ocasiones. El martes por la noche cuatro pacientes, tres niños y un adulto, dejaron Duma, la mayor ciudad de Guta, en dirección de Damasco, trasladados por la Media Luna Roja.

"La @SYRedCrescent (Media Luna Roja) y un equipo de @ICRC iniciaron la evacuación de los casos médicos críticos desde Gutaoriental hacia Damasco", dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Twitter.

#Photos : @syredcrescent volunteers together with @ICRC just started to transfer cases in need of medical care from east #Ghouta to hospitals in #Damascus after long negotiations supported by Sarc President and @federation president pic.twitter.com/MTLCGElrfS