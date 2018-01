El comentado mensaje contra la violencia machista de Cristina Pedroche en Nochevieja

Si por algo fue protagonista en Nochevieja Cristina Pedroche fue por su espectacular vestido.

La colaboradora de Zapeando lució un mono con transparencias muy similar al de 2016 creación de Pronovias que dejó "alucinando pepinillos" a su compañero en las Campanadas de Antena3, Alberto Chicote.

Sin embargo, la presentadora también ha sido protagonista por un momento anterior, cuando se dirigió a la cámara para pedir sus deseos para el 2018.

"2017 me ha enseñado muchísimas cosas, ha sido un año de aprender. Y por un lado quiero pedir algo muy necesario como salud, trabajo, mucho amor y paz para todo el mundo. Y lo pido de corazón. Y también de corazón voy a pedirle a 2018 algo no tan típico en las campanadas: me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. El año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que en el año 2018 por fin quede claro que no es no y que nos queremos vivas. Y también de corazón lo pido, que en 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo. No sólo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto".