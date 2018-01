El tuit sobre las uvas de LaSexta que ha emocionado a Cristina Pardo

Cristina Pardo e Iñaki López fueron los encargados de conducir el programa especial de Nochevieja de LaSexta.

Los periodistas protagonizaron una noche divertida, intercalada con intervenciones de compañeros de profesión, como el director de la cadena y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, o el director de La Razón, Francisco Marhuenda.

Entre risas y chascarrillos, vimos a López meter la pata y llamar Cristina Pedroche a Pardo, algo de lo que la periodista se vengó a la vuelta de un vídeo refiriéndose a su compañero como Alberto Chicote.

Pasada la noche, Pardo ha compartido en Twitter uno de los muchos halagos que le han llegado por las redes sociales y que ha emocionado a la periodista: "Mi hermana ayer os esperaba ver en pijama, creo que no me he reído tanto con unas campanadas nunca. Enhorabuena", escribió el usuario @berdu87.

@cristina_pardo @_InakiLopez_ mi hermana ayer OS esperaba ver en pijama , creo que no me he reído tanto con unas campanadas nunca #enhorabuena — berdu (@berdu87) 1 de enero de 2018

Un mensaje que ha recibido la respuesta y el agradecimiento de Pardo: "Por comentarios como éste, merece la pena todo. Gracias a los que elegisteis La Sexta para cambiar de año".