Seúl propone una reunión a Pyongyang tras el gesto de distensión de Kim Jong-un

Corea del Sur ha ofrecido este martes entablar conversaciones con Corea del Norte en la disputa por su programa de armas, un día después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmase que estaba abierto a negociaciones, aunque también señaló que su país seguirá adelante con la "producción masiva" de ojivas nucleares. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha opinado en Twitter que el gesto de Pyonyang es un éxito de las sanciones internacionales.

La oferta para sostener conversaciones de alto nivel el próximo martes se enmarca en la propuesta del líder norcoreano para que atletas de su país participen en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en su vecina del sur. Seúl ya ha hablado con Washington en torno a esta oferta. En tanto, está pendiente una decisión respecto a si aplazar o no los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar del 9 al 25 de febrero en Pyeongchang.

Corea del Norte considera que los ejercicios regulares entre Seúl y Washington son preparativos para la guerra. La tensión por los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte ha aumentado. Pyongyang sigue desafiando años de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con su retórica belicosa, a la que se suma la de la Casa Blanca.

"Estamos ansiosos por discutir los intereses de ambas partes cara a cara con Corea del Norte junto a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang", dijo a los periodistas el ministro de Unificación de Corea del Sur, Cho Myong-gyon. "Repito, el Gobierno está abierto a hablar con Corea del Norte, sin importar el momento, lugar o forma", agregó.

Tras elogiar los comentarios de Kim, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, pidió a su Gobierno que se mueva lo más rápido posible para llevar a Corea del Norte a los Juegos.

IMPACTO DE LAS SANCIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha opinado en Twitter que el gesto del mandatario norcoreano se debe a que las sanciones y presiones internacionales impuestas a Corea del Norte recientemente han comenzado a tener un "gran impacto", al punto de que su gobierno parece abrirse a un diálogo con Corea del Sur.

Sanctions and "other" pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!