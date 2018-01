La novena gala de Operación Triunfo 2017 pasará a la historia como una de las mejores del programa. La actuación de Amaia interpretando Shake it Out, de Florence And The Machine, puso a todo el mundo en pie.

Además, el cara a cara entre Cepeda y Roi —que acabó con la expulsión del primero— fue uno de los momentos más emotivos del concurso. Pero hubo algo que llamó la atención y enfadó mucho a los espectadores del talent musical. Momentos antes de leer el sobre con el expulsado, el presentador Roberto Leal dio paso a la publicidad.

La cadena pública no tiene publicidad como tal pero aprovechó para emitir anuncios de sus series y programas más representativos.

Y claro, las redes sociales se llenaron de comentarios de pánico y terror.

Que La 1, que no hace publicidad, haga una pausa justo antes de decir a quién expulsan es, simplemente, una vacilada. #OTGala9 — Fernando Castellanos (@lafinta) 2 de enero de 2018

CÓMO METES PUBLICIDAD JUSTO EN EL MOMENTO DE DECIR QUIEN SE SALVA @ ROBERTO LEAL #OTGala9pic.twitter.com/KKuEu0G1GH — Airplanes (@ashxtronaut) 2 de enero de 2018

