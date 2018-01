Enfado con 'Pasapalabra' por dar por buena una respuesta y luego invalidarla

2018 ha comenzado con algo inédito en Pasapalabra. En el programa del 1 de enero el concurso de Telecinco se vivió una situación insólita: cuando todo apuntaba a que José Manuel y Susana iban a cerrar el rosco con un empate, la situación dio un vuelco en el recuento final.

En ese momento el presentador, Christian Gálvez, se tocó el pinganillo de la oreja y cambió la sonrisa por un semblante serio.

"Paramos un momentito... Susana, espera, que me parece que más de uno sigue con la resaca ahí arriba, no sólo el presentador. Me piden si, por favor, me puedes repetir la respuesta de la jota, casa o choza miserable", solicitó Gálvez.

"Jatal, he dicho", contestó la concursante. "¿Has dicho jatal con te?", comprobó el presentador, a lo que la participante asintió.

"Pues Susana, sintiéndolo mucho y esto me duele casi seguro más que a ti, no lo podemos dar por válido porque con la jota choza o casa miserable es jacal, jacal con ce. Susana, sintiéndolo mucho, tienes un acierto menos, el ganador del programa de hoy es José Manuel, que se lleva los 1.200 euros", anunció Gálvez. Puedes ver el momento completo aquí.

El programa publicó la resolución también en Twitter, donde recibió decenas de comentarios de espectadores enfadados, algunos incluso mencionando la palabra "tongo":