Una cocinera de Reino Unido lleva días recibiendo insultos y amenazas por haber alardeado en redes sociales de servir comida con ingredientes de procedencia animal a los clientes veganos del restaurante en el que trabaja.

La lluvia de críticas a Laura Goodman, que así se llama la chef, dio comienzo después de que ella publicase un mensaje en Facebook el día 29 de diciembre: "Piadosa, crítica vegana para la que estuve cocinando todo el día... se ha ido a la cama pensando que aún es vegana".

La insinuación fue recogida, como publica The Telegraph, en un grupo cerrado de Facebook en el que no sólo no lo desmintió, sino que caldeó más los ánimos con un comentario todavía más explícito: "He contaminado a una vegana hace unas horas". Goodman no paró ahí y publico otra frase en la que daba a entender que la vegana de su comentario anterior no era la única a la que había dado a comer productos de origen animal.

El comportamiento de la cocinera se tradujo en una oleada de mensajes críticos en todos los perfiles de redes sociales del restaurante en el que trabaja, Carlini. Una asociación de veganos de la zona en la que está situado el local ha anunciado su intención de pedir el cierre.

Mientras la policía ha abierto una investigación sobre las amenazas que ha recibido la cocinera, su socio en Carlini ha explicado a Daily Mail que todo se debe a un malentendido: "El cliente pidió una pizza margarita" y Goodman, al parecer, quería decir que "si fuese vegano de verdad, no la habría pedido".

La indignación contra Goodman ha sido de tal calibre que Tripadvisor ha tenido que intervenir y ha restringido la publicación de valoraciones en el perfil del restaurante: "Debido a un acontecimiento reciente que ha atraído la atención de los medios y que ha provocado un alto índice de comentarios que no tienen que ver con una experiencia de primera mano en el restaurante, hemos suspendido temporalmente la publicación de nuevas reseñas sobre este local".