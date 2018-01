Puigdemont: "Ya no son presos políticos, son rehenes"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerado este viernes, a raíz de la decisión del Supremo de mantener en prisión a Oriol Junqueras, que ya no se trata ahora de "presos políticos", sino de "rehenes". El tribunal ha dado a conocer su decisión esta mañana, adoptada por unanimidad, de denegar la petición de excarcelación de Junqueras porque considera que hay "riesgo de reiteración delictiva".

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX