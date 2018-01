El Gobierno de Trump recibe con gusto el desafío de Oprah Winfrey

La estrella televisiva Oprah Winfrey ha desatado los rumores sobre una posible candidatura a la presidencia de EEUU después de un apasionado discurso en los Globos de Oro que ha recibido un apoyo casi unánime por todas partes.

Según dos fuentes cercanas a la presentadora, Winfrey está "analizando activamente" presentar su candidatura para 2020. Pero un corresponsal de la NBC asegura que otra fuente cercana admite que ahora mismo no tiene intención de hacerlo

NEW: A source close to @Oprah tells @tvkatesnow as of today, she has no intention of running for President in 2020:

"It's not happening. She has no intention of running," the source said.

Source says that's from Oprah herself.