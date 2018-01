La actriz británica Tracy-Ann Oberman asegura haber visitado recientemente uno de los restaurantes de Martín Berasategui... y no ha acabado muy contenta, según recoge Indy100.

El cocinero español es uno de los más valorados del mundo y ha recibido más de una decena de estrellas Michelin, pero Oberman cargó duramente contra la presentación de los platos que le sirvieron durante la cena, a la que asistió junto a su marido.

This is what happens when you apply a Michelin Star or two or three. Honestly. @WeWantPlatespic.twitter.com/SR7TJHQnP7 — Tracy Ann Oberman (@TracyAnnO) 3 de enero de 2018

La mujer no sólo hizo mofa de los platos que le sirvieron, sino que trató de meter en la conversación a We Want Plates, una "plataforma" que reclama que la comida sea servida en platos normales y corrientes y solicita a los cocineros que abandonen intentos más creativos a la hora de presentar sus recetas.

Después de compartir en redes su estupefacción por la presentación de la comida servida, la actriz se dirigió directamente a Martín Berasategui para hacerle llegar sus comentarios.

@Berasategui Lo Siento MB your food was exquisite, your presentation a tad pretentious but your staff were so patronising. It's a restaurant not a church. Besos 💋 — Tracy Ann Oberman (@TracyAnnO) 4 de enero de 2018

"Lo siento Martín Berasategui. Tú comida fue exquisita, la presentación un tanto pretenciosa y tu personal demasiado condescendiente. Es un restaurante, no una iglesia. Besos", escribió.